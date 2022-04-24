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رسمياً.. ماكرون يفوز بولاية رئاسية ثانية في فرنسا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-24T18:04:22+0000
رسمياً.. ماكرون يفوز بولاية رئاسية ثانية في فرنسا

شفق نيوز / فاز الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، بولاية رئاسية ثانية في البلاد، متقدما على على منافسته اليمينية مارين لوبان.

وأغلقت صناديق الاقتراع للجولة الثانية، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت فرنسا (8 مساء بتوقيت بغداد)، قبل أن تبدأ عمليات فرز أصوات الناخبين.

وتصدر ماكرون في الجولة الثانية والحاسمة لانتخابات الرئاسة الفرنسية، على منافسته لوبان، بنسبة تجاوزت 58%، فيما حصلت الأخيرة على ما نسبته 42% فقط، وهو ما وصفته بـ"الانتصار الكبير".

وتسبب إعلان هزيمة لوبان، في الانتخابات بحالة غضب كبيرة في مقر حملة حزب اليمين الفرنسي، بعدما كانت الآمال معلقة على الإطاحة باليسار الذي ينضم إليه الرئيس المعاد انتخابه إيمانويل ماكرون.

وأصبح ماكرون، أول رئيس يعاد انتخابه منذ جاك شيراك في 2002، وأول رئيس يعاد انتخابه خارج فترة تعايش مع حكومة من جانب سياسي آخر منذ بدء اختيار رئيس الدولة بالاقتراع العام المباشر في 1962.

وسجل نحو 48.7 مليون ناخب في عموم فرنسا أنفسهم للمشاركة في الانتخابات، بينما بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية 65٪، و63 في الجولة الثانية.

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