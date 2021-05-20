سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رسميا.. إسرائيل تبلغ مصر عزمها إنهاء العمليات العسكرية في غزة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-20T15:55:42+0000
رسميا.. إسرائيل تبلغ مصر عزمها إنهاء العمليات العسكرية في غزة

شفق نيوز / أبلغ مسؤولون إسرائيليون، يوم الخميس، الوسيط المصري، بشكل رسمي، عزم تل أبيب إنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة.

ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية، عن مصادر خاصة، معلومات أشارت فيها إلى أن "حكومة نتنياهو أبلغت الوسيط المصري بقرارها وقف العملية العسكرية في غزة".

من جانبها، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيقدم أمام مجلس الوزراء السياسي الأمني المصغر "الكابينيت" اقتراحا من جانب واحد لوقف إطلاق النار على غزة".

ولفتت الصحيفة إلى أن "الكابينت سيعقد اجتماعا مهما، مساء اليوم، لمناقشة نتائج الحرب على غزة، والمعروفة باسم (حارس الأسوار)، والتي دخلت يومها الـ12.

وتشن إسرائيل، منذ 12 يوما، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 259 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وترد الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، بإطلاق قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية، ما تسبب بمقتل أكثر من 12 شخصا وإصابات عديدة.

related

فلسطين واسرائيل.. استمرار "حرب الصواريخ" وأعداد القتلى تتصاعد

Date: 2021-05-15 07:43:52
فلسطين واسرائيل.. استمرار "حرب الصواريخ" وأعداد القتلى تتصاعد

إسرائيل تطلق "حارس الأسوار" بمواجهة ”سيف القدس“

Date: 2021-05-11 04:10:55
إسرائيل تطلق "حارس الأسوار" بمواجهة ”سيف القدس“

التصعيد في غزة.. اسرائيل تخشى حرباً أهلية وأمريكا ترفض اجتماعاً علنياً

Date: 2021-05-13 18:19:15
التصعيد في غزة.. اسرائيل تخشى حرباً أهلية وأمريكا ترفض اجتماعاً علنياً

قبيل الدخول بهدنة.. غانتس يعلن تصفية قيادات لـ"حماس" بـ"باطن الأرض وفوقها"

Date: 2021-05-20 05:00:45
قبيل الدخول بهدنة.. غانتس يعلن تصفية قيادات لـ"حماس" بـ"باطن الأرض وفوقها"

اسرائيل تدمر برجاً للإعلاميين في غزة ووكالة أمريكية "مصدومة"

Date: 2021-05-15 15:47:03
اسرائيل تدمر برجاً للإعلاميين في غزة ووكالة أمريكية "مصدومة"

مع تصعيد إسرائيلي.. الفصائل الفلسطينية ترد بأكبر قصف صاروخي لأسدود وعسقلان

Date: 2021-05-11 12:12:17
مع تصعيد إسرائيلي.. الفصائل الفلسطينية ترد بأكبر قصف صاروخي لأسدود وعسقلان

هجوم صاروخي يستهدف اسرائيل من جنوب لبنان

Date: 2021-05-13 18:56:12
هجوم صاروخي يستهدف اسرائيل من جنوب لبنان

خلال ساعات.. إطلاق 270 صاروخاً من غزة نحو إسرائيل

Date: 2021-05-18 19:10:39
خلال ساعات.. إطلاق 270 صاروخاً من غزة نحو إسرائيل