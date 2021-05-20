رسميا.. إسرائيل تبلغ مصر عزمها إنهاء العمليات العسكرية في غزة

شفق نيوز / أبلغ مسؤولون إسرائيليون، يوم الخميس، الوسيط المصري، بشكل رسمي، عزم تل أبيب إنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة.

ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية، عن مصادر خاصة، معلومات أشارت فيها إلى أن "حكومة نتنياهو أبلغت الوسيط المصري بقرارها وقف العملية العسكرية في غزة".

من جانبها، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيقدم أمام مجلس الوزراء السياسي الأمني المصغر "الكابينيت" اقتراحا من جانب واحد لوقف إطلاق النار على غزة".

ولفتت الصحيفة إلى أن "الكابينت سيعقد اجتماعا مهما، مساء اليوم، لمناقشة نتائج الحرب على غزة، والمعروفة باسم (حارس الأسوار)، والتي دخلت يومها الـ12.

وتشن إسرائيل، منذ 12 يوما، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 259 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وترد الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، بإطلاق قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية، ما تسبب بمقتل أكثر من 12 شخصا وإصابات عديدة.