رسمياً.. دخول رسوم ترامب الجمركية على الفولاذ والألمنيوم حيز التنفيذ

شفق نيوز/ أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، رفع الرسوم الجمركية على واردات الفولاذ والألمنيوم من 25% إلى 50%، تنفيذاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تم الكشف عنه يوم الجمعة الماضي.

وقال ترامب، في تصريحاته حول القرار، إن "هذه الزيادة ستسهم في حماية الصناعات الأمريكية للصلب والألمنيوم"، مضيفاً: "نحن بصدد بناء صناعات فولاذ وألمنيوم أقوى من أي وقت مضى، ولن نسمح للمنافسة غير العادلة بإضعاف اقتصادنا الوطني".

وجاء في نص المرسوم "مع أن الرسوم الجمركية المفروضة حتى الآن وفرت دعما أساسيا للأسعار في السوق الأميركية إلا انها لم تسمح لهذه الصناعات بتطوير والمحافظة على نسبة استخدام لقدرات الإنتاج تكون كافية لاستمراريتها وبالنظر إلى متطلبات الدفاع الوطني".