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رسمياً.. تنصيب تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-10T09:29:24+0000
رسمياً.. تنصيب تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا

شفق نيوز / أعلن "مجلس الجلوس على العرش" في بريطانيا، يوم السبت، تنصيب "تشارلز الثالث" ملكا للمملكة المتحدة بشكل رسمي.

وأكد المجلس في تصريحات صحفية "التوقيع على إعلان تنصيب تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة"، مبدياً في الوقت نفسه، استعداده لـ"استقبال الملك الجديد بعد إعلان تنصيبه ملكا للمملكة المتحدة".

وتشارلز هو الابن الأكبر للملكة الراحلة إليزابيث، البالغ 73 عاماً، وإعلان تنصيبه ملكا لبريطانيا، هو بروتوكول عمره قرون.

وأعلن قصر باكنغهام مساء الخميس وفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي تولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة، عن عمر يناهز 96 عاماً.

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