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رسمياً.. تحديد موعد وصول لقاح كورونا للدول الفقيرة

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-18T17:50:28+0000
رسمياً.. تحديد موعد وصول لقاح كورونا للدول الفقيرة

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات (غافي) المتعاون معها اللذان وضعا آلية لتوزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجدّ في الدول الفقيرة، أنهما يتوقعان إرسال أولى الجرعات إلى هذه الدول في الربع الأول من العام 2021.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي إن هذه الآلية المسماة "كوفاكس" (أو ما معناه الوصول العالمي للقاح المضاد لكوفيد-19) "ضمنت الحصول على قرابة ملياري" جرعة.

ووضعت منظمة الصحة العالمية هدفاً بأن تحصل بحلول العام 2021 على ملياري جرعة لا تزال في طور الإنتاج لصالح 190 دولة مشاركة في آلية كوفاكس.

وأعلنت منظمة الصحة وتحالف غافي في بيان أنه بات ممكناً "التحضير لأولى عمليات تسليم اللقاحات خلال الربع الأول من العام 2021، إذ أن القسم الأول من الجرعات - وهو كاف لحماية العاملين في القطاع الصحي والخدمات الاجتماعية - سيُسلّم خلال الفصل الأول من عام 2021 لكل الاقتصادات المشاركة (في آلية كوفاكس) التي طلبت جرعات في هذه المهلة".

وستُجرى عمليات تسليم لقاحات أخرى لكافة المشاركين خلال الفصل الثاني من العام 2021، والهدف هو تأمين جرعات لما يصل إلى 20 بالمئة من المواطنين في الدول المشاركة قبل نهاية العام، وفق ما جاء في البيان.

وأضاف "إعلانات اليوم تقدم أوضح مسار حتى الآن لإنهاء المرحلة الحادة من الوباء عبر حماية الشعوب الأكثر ضعفاً في العالم كله".

وسيتمّ توفير في العام 2022 جرعات إضافية تسمح ببلوغ مستويات أعلى من الحماية.

وأشارت المنظمتان الشريكتان إلى أن عمليات تسليم اللقاحات تعتمد على عوامل عدة، بما في ذلك موافق الهيئات الناظمة وحالة الجهوزية في الدول.

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