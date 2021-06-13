رسمياً.. الكنيست الإسرائيلي ينهي 12 عاماً من حكم نتنياهو

شفق نيوز / منح البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، يوم الأحد، الثقة لـ"حكومة التغيير" المعارضة، وصوت بأغلبية 60 صوتاً مقابل 59 لصالح الحكومة الجديدة اليوم الأحد، منهيا بذلك فترة رئاسة حكومة بنيامين نتنياهو التي استمرت 12 عاما على التوالي كرئيس للوزراء.

وفازت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 لصالح الحكومة الجديدة اليوم الأحد.

وسيترأس القومي المتطرف نفتالي بينيت الحكومة الجديدة، التي تضم أحزابا من اليسار واليمين، لما يزيد قليلا عن عامين، قبل أن يتولى حليفه يائير لابيد السلطة.

وقبل ذلك، انتخب الكنيست الإسرائيلي يوم الأحد، ميكي ليفي، رئيسا جديدا له، خلفا لياريف ليفين، القيادي في حزب "الليكود" اليميني.

وحصل ليفي، المنتمي لحزب "يوجد مستقبل"، على تأييد أصوات 67 نائبا من أصل 120.

وكانت اللجنة المُنظِمة في الكنيست صادقت، يوم الأربعاء، على طلب ليفين وأقرت موعد جلسة اليوم، لانتخاب رئيس البرلمان وتنصيب الحكومة الجديدة اليوم الأحد.