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رسمياً.. السعودية تقر بإجراء مباحثات مع إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-07T15:10:07+0000
رسمياً.. السعودية تقر بإجراء مباحثات مع إيران

شفق نيوز/ أكد مسؤول بارز بوزارة الخارجية السعودية، يوم الجمعة، أن المملكة تجري محادثات مع إيران.

وقال مدير إدارة تخطيط السياسات بالوزارة السفير رائد قرملي، إن المحادثات بين السعودية وإيران "تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة".

لكنه أكد أنه "من السابق لأوانه الحكم على النتيجة"، مضيفا أن الرياض "تريد أن ترى أفعالا يمكن التحقق منها"، وفق ما نقلت عنه رويترز.

وأضاف قرملي، "نأمل في نجاح المحادثات، لكن من السابق لأوانه التوصل إلى أي استنتاجات محددة". 

وكانت تقارير قد كشفت عن مباحثات سرية جرت مؤخراً بين السعودية وإيران على أراضي العراق وبرعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وهذه أولى مباحثات مباشرة تعقد بين مسؤولي البلدين منذ قطع العلاقات بينهما عام 2016.

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