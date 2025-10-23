رسمياً..الاتحاد الأوروبي يقر "الحزمة 19" من العقوبات ضد روسيا

شفق نيوز- بروكسل

أقرت دول الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، رسمياً الحزمة التاسعة عشر من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وتشمل العقوبات حظراً على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، وفقاً لوكالة "رويترز".

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت على الحزمة، أمس الأربعاء، بعد أن أنهت سلوفاكيا تحفظها عليها.

وقالت الرئاسة الدورية الدنماركية للاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، إن "دول الاتحاد وافقت على الحزمة التاسعة عشرة للعقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وتشمل فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي".

وأضافت: "يسعدنا أن نعلن أنه جرى إخطارنا للتو من قبل الدولة العضو المتبقية بأنها تخلت الآن عن تحفظها تجاه حزمة العقوبات التاسعة عشر".

وتابعت "بناء على ذلك، بدأنا إجراءات كتابية للحصول على موافقة المجلس. وفي حال عدم تلقي أي اعتراضات، سيجري اعتماد الحزمة غداً (الخميس) بحلول الساعة الثامنة صباحاً".

وكانت سلوفاكيا آخر الدول المتحفظة على هذه الحزمة بعد أن وافقت دول الاتحاد الأوروبي على النص النهائي الأسبوع الماضي.