رسمياً.. الاتحاد الإفريقي عضواً دائماً في "مجموعة العشرين"

شفق نيوز / بدأ زعماء أقوى 20 دولة في العالم، يوم السبت، قمة سنوية في العاصمة الهندية نيودلهي، بمنح الاتحاد الإفريقي عضوية دائمة، بهدف زيادة تمثيل المجموعة.

وتواجه المجموعة انقسامات شديدة بشأن الحرب في أوكرانيا، إذ تسعى بلدان الغرب إلى تنديد قوي لروسيا، بينما تطالب بلدان أخرى المجموعة بالتركيز على القضايا الاقتصادية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، وغيره من زعماء مجموعة العشرين، في القمة التي تستمر يومين في مركز مؤتمرات جديد بلغت تكلفته 300 مليون دولار، يسمى "بهارات ماندا بام"،الذي يقع مقابل حصن مبني من الأحجار يعود إلى القرن السادس عشر.

وأغلقت الشركات والمتاجر والمكاتب والمدارس في مدينة دلهي، التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، فيما جرى تقييد حركة المرور كجزء من الإجراءات الأمنية لضمان سهولة التحركات للاجتماع الأرفع مستوى الذي تستضيفه البلاد.

بدوره، دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الاتحاد الإفريقي، ممثلاً برئيسه غزالي عثماني، إلى الجلوس على طاولة زعماء مجموعة العشرين كعضو دائم.

ومن المتوقع أن يهيمن الغرب على القمة في ظل غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ، وإرساله رئيس الحكومة لي تشيانغ لتمثيل الصين، كما تخلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حضور القمة.

ومن ضمن الزعماء الذين يشاركون في القمة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا وغيرهم.