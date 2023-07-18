رسائل مليونية أمريكية إلى مالي بالخطأ.. احداها تضمنت خطة زيارة رئيس الأركان إلى بلد آسيوي

شفق نيوز/ تَسربت ملايين من رسائل البريد الإلكتروني العسكرية الأمريكية إلى دولة مالي بسبب خطأ إملائي "كارثي" في عناوين البريد المرسل إليه، ما كشف معلومات حساسة للغاية، على الرغم من التحذيرات المتكررة بشأن تلك المسألة على مدار عقد من الزمان.

وحسبما أفاد تقرير لصحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، فانه لا يوجد من مجموعة رسائل البريد الإلكتروني ما هو مصنف "سري"، لكن تحوي بعض الرسائل بيانات حساسة للغاية عن الأفراد العسكريين، والمتعاقدين، وعائلاتهم.

كما تتضمن الرسائل، وفقاً للصحيفة، أشعة سينية وبيانات طبية، ومعلومات وثائق الهوية، وقوائم طواقم السفن، وقوائم الموظفين في القواعد، وخرائط المنشآت، وصور القواعد، وتقارير التفتيش البحري، والعقود، والشكاوى الجنائية ضد الأفراد.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن مجموعة رسائل البريد الإلكتروني تتألف من تحقيقات بشأن التنمر، ومسارات السفر الرسمية، والحجوزات، والسجلات الضريبية والمالية.

تحذيرات متكررة

وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة يستمر تدفق رسائل البريد الإلكتروني إلى الدومين (.ML)، الخاص بدولة مالي ويرجع ذلك ببساطة إلى أن الأفراد يخطئون في كتابة (.MIL) المرتبطة بعناوين البريد الإلكتروني الخاص بالجيش الأمريكي.

وحدد رائد الأعمال الهولندي المتخصص بمجال الإنترنت، يوهانس زوربير، الذي يمتلك عقداً لإدارة نطاق الإنترنت الخاص بدولة مالي، المشكلة للمرة الأولى منذ نحو عقد من الزمن.

وكان زوربير يعمل على جمع رسائل البريد الإلكتروني التي جرى توجيهها بشكل خاطئ على مدار الأشهر الستة الماضية؛ في محاولة لإقناع الولايات المتحدة بالتعامل بمزيد من الجدية مع المشكلة.

ويقول زوربير إن لديه نحو 117 ألف رسالة تم توجيهها بشكل خاطئ، وصل نحو ألف منها الأربعاء الماضي.

وكتب في خطاب إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر: "هذا الخطر حقيقي ويمكن أن يستغله خصوم الولايات المتحدة".

خطط سفر رئيس أركان الجيش الأمريكي

وتضمنت إحدى رسائل البريد الإلكتروني التي تم توجيهها بشكل خاطئ هذا العام، خطط السفر الخاصة برئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال جيمس ماكونفيل، والوفد المرافق له لزيارة إندونيسيا في أيار الماضي.

وقال الأميرال الأمريكي المتقاعد مايك روجرز: "إذا كان لديك هذا النوع من الوصول المستدام، يمكنك توليد معلومات مخابراتية حتى من المعلومات غير المصنفة أنها سرية".

كما أضاف: "هذا ليس غير شائع. وليس من غير المعتاد أن يرتكب الناس أخطاء، ولكن السؤال هو عن الحجم والمدة وحساسية المعلومات".

رد البنتاغون

إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، تيم جورمان، إن وزارة الدفاع "على دراية بهذه المسألة، وتتعامل بجدية مع جميع عمليات الكشف غير المصرح بها لمعلومات الأمن القومي الخاضعة للرقابة أو المعلومات غير السرية الخاضعة للرقابة".

وأشار إلى أن رسائل البريد الإلكتروني المرسلة مباشرة من دومين (.mil) إلى عناوين البريد الإلكتروني المالية "تحجب قبل مغادرتها لدومين .mil، ويتم إخطار المرسل بأنه يجب عليه التحقق من صحة عناوين البريد الإلكتروني للمستلمين المقصودين".