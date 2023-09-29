رسالة نصية تنقذ عراقيتين من "موت محتم" داخل شاحنة لتهريب البشر

شفق نيوز / أنقذت إحدى مراسلات هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، 6 نساء مهاجرات بينهن مواطنتان عراقيتان، من موت شبه محتم، بعد أن كن عالقات في الجزء الخلفي لشاحنة مبردة في فرنسا.

وأمضت النساء (4 فيتناميات واثنتان من العراق)، أكثر من 10 ساعات، الأربعاء الماضي، في مكان ضيق داخل الشاحنة، محاطين بصناديق الموز، على أمل الوصول إلى المملكة المتحدة أو أيرلندا.

وعندما أدركت النسوة، أن الشاحنة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، أصابهن ذعر شديد، خاصة بعد تشغيل التبريد الذي أدى إلى انخفاض درجة الحرارة بشكل كبيرة.

وتمكنت إحدى النساء من إرسال رسالة نصية إلى مراسلة "بي بي سي" في لندن، خوي بي لو، قالت فيها: "الجو بارد جدًا، والتبريد مستمر في العمل".

وأوضحت تلك المرأة أن أبواب الشاحنة كانت مغلقة بقضيب حديدي، مما يعني أن النساء لا يستطعن محاولة الهروب أو الاستغاثة.

وفي هذا الصدد، أعربت لو عن استغرابها من تواصل المرأة معها هي بالتحديد، قائلة: "لم أكن أعرف من هو المتصل، لكنني اعتقدت أنه يعرفني منذ أن قمت بتغطية واقعة شاحنة إسيكس، حيث تواصل معي الكثير من الفيتناميين في ذلك الوقت".

وأشارت في حديثها إلى مأساة وفاة 39 مهاجرا فيتناميًا اختناقًا في شاحنة مقطورة في إسيكس عام 2019، وهي مأساة كانت حاضرة في ذهن لو خلال متابعتها قضية النساء.

كما أرسلت المرأة إلى لو، مقطعي فيديو قصيرين يظهران مساحة مكتظة بالصناديق، حيث لم يتبق سوى عشرات السنتيمترات يمكن للنساء الجلوس فيها.

وفي أحد المقطعين، يمكن سماع امرأة تقول باللغة الإنكليزية: "لا أستطيع التنفس".

وتمكنت المرأة من مشاركة موقعها المباشر عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مما سمح للمراسلة بتحديد أن الشاحنة كانت على الطريق السريع "E-15" شمال مدينة ليون الفرنسية .

وهرعت لو إلى مساعدة النساء، حيث قامت بمراسلة بعض زملائها في فرنسا، ليبادر أحدهم بالاتصال بمركز الشرطة الأقرب إلى موقع الشاحنة، وأرسل ذلك الصحفي، كل التفاصيل التي جمعتها لو.