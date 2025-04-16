رسالة من خامنئي إلى بوتين..  لا تفاوض على حق تخصيب اليورانيوم

شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأربعاء، عن مغادرته إلى موسكو لنقل رسالة خطية من المرشد الأعلى علي خامنئي، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما أكد أن إيران لا تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية على حقها في تخصيب اليورانيوم.

وقال عراقجي، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام إيرانية وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "الرسالة ستُسلم خلال لقائه المرتقب مع الرئيس بوتين"، مشيراً إلى أن "الزيارة تندرج ضمن المساعي الإيرانية لتعزيز التنسيق السياسي مع الجانب الروسي".

وفيما يتعلق بالمفاوضات غير المباشرة الجارية مع الولايات المتحدة، أوضح أن "حق إيران في تخصيب اليورانيوم ثابت وغير قابل للتفاوض".

وانتقد عراقجي، ما وصفه بـ "التصريحات المتناقضة" التي تصدر عن مسؤولين أمريكيين، معتبراً أنها تُضعف فرص التوصل إلى اتفاق محتمل.

وأضاف: "إذا أظهرت الولايات المتحدة مواقف بناءة ومتسقة، يمكن حينها الحديث عن إطار لاتفاق، أما إذا استمرت بالتضارب في مواقفها فذلك سيُبعد فرص التوصل إلى تفاهم نهائي".

وتابع أن "أي حوار يجب أن يُجرى في أجواء متوازنة يسودها الاحترام المتبادل، مضيفاً: "الضغوط لن تحقق لواشنطن أي نتيجة، ولا يمكن فرض الإملاءات على إيران".