رسالة باللغة الروسية تجعل بروكسل في حالة استنفار أمني

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة البلجيكية حالة الاستنفار الأمني، يوم الاربعاء، بعد تلقي رسالة تحذر من عملية إرهابية تستهدف شبكات مترو العاصمة بروكسل.

وذكرت مصادر بلجيكية أن المفوضية الأوروبية تسلمت ظهر أمس، بريداً باللغة الروسية يحذر من حدوث عمل إرهابي اليوم الأربعاء.

من جانبه، اعتبر مركز الأزمات البلجيكي الخطر الإرهابي "محدوداً"، وفق لمراسل قناة "العربية/الحدث" السعودية.

وتداولت تقارير لم يتم التحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي عن هجوم إرهابي محتمل على خطي مترو بروكسل الثاني والسادس، يوم الأربعاء، بحسب موقع " brusselstimes".

في حين أشار المركز الوطني للأزمات في بلجيكا إلى أن التهديد أدى إلى مزيد من الاستنفار واليقظة، وذكر أن العديد من العناصر تظهر أن الهجوم غير مرجح.

ونبهت رسالتان إلكترونيتان تم إرسالهما إلى المفوضية الأوروبية، مركز الأزمات، وتحركت الشرطة بسرعة للتحقق من مترو بروكسل بعد رسائل مكتوبة باللغة الروسية تهدد "بانفجار" اليوم الأربعاء.

وتعطلت وسائل النقل العام بالفعل في بروكسل بسبب الإضرابات النقابية المختلفة، بينما كان المواطنون بالفعل حذرين من استخدامها، وفق الموقع.

وشاهد العديد من المسافرين في الصباح بعد ذلك التقارير المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تفيد بأن الشرطة كانت تراقب تهديداً بوجود قنبلة.

وأرسلت رسائل شخصية للمواطنين الأميركيين في بروكسل من السفارة الأميركية تطلب منهم الحيطة أثناء التنقل يوم الأربعاء، خاصة على خطي المترو 2 و6 بين محطتي Yser وRogier.

من جهتها، ذكرت صحيفة Le Soir أن رسائل البريد الإلكتروني جاءت من رجل تواصل مرتين مع المفوضية الأوروبية، في 16 فبراير/شباط ثم في 3 مارس/آذار الجاري.

وحذرت رسالته باللغة الروسية من أنه "في ضوء السياسات العدوانية المستمرة للاتحاد الأوروبي، فإنني أحذرك بموجبه من وقوع هجمات إرهابية كبيرة على أراضي الاتحاد الأوروبي".

يذكر أن نظام النقل العام في بلجيكا كان هدفاً للعنف في مناسبات عديدة، وأخطرها الهجمات الإرهابية عام 2016 التي قتل فيها 20 شخصاً على يد انتحاريين في محطة مالبيك.

وفي الآونة الأخيرة، طعن رجل ثلاثة ركاب في محطة شومان في 30 يناير من هذا العام.