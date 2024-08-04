رد إيراني "حاسم" على وساطة أردنية وتحذيرات لأمريكا وإسرائيل

شفق نيوز/ نقلت قناة الجزيرة القطرية، يوم الأحد، عن مسؤولين إيرانيين أن طهران ستوجه رسائل حاسمة عبر الوساطة التي يقوم بها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وقال المسؤولون الإيرانيون، إن طهران ستوجه رسالتين هامتين، الأولى للأردن، والأخرى لأمريكا وإسرائيل.

وفيما يخص الرسالة الموجهة للأردن، أكدت طهران أنها لا تستطيع قبول عدم الرد أو الرد الرمزي على الموقف الأردني، رغم احترامها للوساطة، مشيرة إلى أنها سترد بقوة.

أما بالنسبة للرسالة الموجهة لأمريكا وإسرائيل، فقد أكد المسؤولون الإيرانيون على أن أي انتهاك لسيادة إيران لن يقابله استقبال وساطات لاحتواء الوضع.

وأشار المسؤولون إلى أن طهران ترى أن الهدف من دفعها لعدم الرد هو إظهارها كدولة ضعيفة تتلقى التجاوزات وتقبل بالوساطات في وقت لاحق.

وأكدوا، أن إسرائيل تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، وستكون هناك عواقب جدية على أفعالها.

ويزور وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد، العاصمة الايرانية طهران حيث سيلتقي القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري، لبحث تطورات المنطقة والعلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية أن الوزیر الأردني ناقش خلال الـ48 ساعة الماضية مع باقري هاتفيا آخر التطورات الاقلیمیة، وأشارت إلى وزیر الخارجية الأردني قد يلتقي خلال هذه الزیارة بعدد آخر من مسؤولي الجمهوریة الإسلامية الإيرانية.

من جانبه دعا العاهل الأردني خلال اتصال جمعه مع الرئيس الفرنسي إلى تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة لتجنب توسع الصراع.

وتعيش المنطقة على صفيح ساخن وسط حالة ترقب من رد إيراني محتمل على اغتيال هنية في العاصمة طهران بعد أن وجه "الحرس الثوري الإيراني" أصابع الاتهام إلى تل أبيب في ضلوعها بالجريمة وأشرك معها واشنطن في هذا الأمر.

وتتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن الجهوزية والاستعداد لمواجهة أي هجوم محتمل على البلاد سواء من إيران و"حزب الـله" اللبناني وغيرهم.

كما وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا إلى منطقة الشرق الأوسط صباح اليوم الأحد وسط استعدادات للرد الانتقامي ضد إسرائيل.