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رد لاذع من بوتين على كلمات جونسون "لو كان امرأة لما فعلها"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-30T05:35:13+0000
رد لاذع من بوتين على كلمات جونسون "لو كان امرأة لما فعلها"

شفق نيوز/ رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تصريح رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بالقول إن هذه ليست إشارة لبقة تماما من جانب جونسون على ما يحدث اليوم.

وأمس الاربعاء، رأى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما كان ليغزو أوكرانيا "لو كان امرأة"، مشيرا إلى أن الحرب هي "مثال جلي على "الذكورية السامة"، وفقا لما ذكرت صحيفة "الغارديان".

وأشار الرئيس بوتين، بهذه المناسبة، الى رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر، التي قررت ذات مرة البدء بعملية عسكرية.

وأضاف بوتين: "في هذا الصدد، أود فقط أن أذكر بأحداث التاريخ الحديث، عندما قررت مارغريت تاتشر بدء الأعمال القتالية ضد الأرجنتين من أجل جزر فوكلاند. ها هي امرأة، اتخذت قرار بدء الأعمال القتالية".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الجزر المذكورة تقع على مسافة بعيدة جدا عن بريطانيا، وقال بوتين:" أين هذه الجزر وأين بريطانيا؟ كل ذلك كانت تمليه طموحات إمبراطورية لا أكثر، ومحاولة لتأكيد الصفة الإمبراطورية".

وكان جونسون خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الألمانية عقب قمة مجموعة  قد أشار إلى جنس الرئيس الروسي كعامل مساهم في الصراع.

وقال جونسون: "لو كان بوتين امرأة، ومن الواضح أنه ليس كذلك، فأعتقد جازما أنه ما كان سيشن حربًا مجنونة وعنيفة بالطريقة التي فعلها".

وأردف: ""إذا كنتم تريدون مثالًا واضحا على الذكورية السامة، فانظروا إلى ما يفعله في أوكرانيا."

وجاءت تصريحات جونسون ذلك بعد أن أنهى زعماء غربيون قمة مجموعة السبع التي استمرت ثلاثة أيام في جنوب ألمانيا ووعدوا بزيادة التكاليف الاقتصادية والسياسية لبوتين لغزو قواته أوكرانيا.من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على كلام رئيس الوزراء البريطاني، إن "بوريس جونسون لديه أوهام تفوح منها رائحة العرق".

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