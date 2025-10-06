رد حماس يشعل الأجواء بين ترمب ونتنياهو بشأن خطة السلام

شفق نيوز- واشنطن

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب رد حركة حماس على خطة السلام الأميركية.

وذكر مسؤول أميركي بحسب موقع "أكسيوس"، أن "نتنياهو قال لترمب لا يوجد ما يستدعي الاحتفال، فهذا الرد لا يعني شيئًا"، مضيفاً أن "ترمب ردّ بغضب قائلاً: لا أعرف لماذا أنت دائماً سلبي بهذا الشكل، هذا مكسب، خذه كما هو".

بحسب مسؤول أميركي ثانٍ، تعكس المحادثة مدى إصرار ترمب على تجاوز تحفظات نتنياهو ودفعه لإنهاء الحرب إذا أبدت حماس استعدادا للتوصل إلى اتفاق.

في ردها الرسمي على خطة ترمب، قالت حماس إنها مستعدة للإفراج عن جميع الرهائن المتبقين مقابل إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من غزة، لكنها طالبت بإجراء مفاوضات حول تفاصيل الاتفاق.

بينما قال مسؤولان أميركيان إن نتنياهو أبدى رد فعل فاترا خلال الاتصال، وهو ما أثار استغراب ترمب ودفعه إلى الرد بانفعال.

وفي يوم السبت الماضي، قال ترمب إنه أخبر نتنياهو أن هذه فرصته لتحقيق "النصر"، مضيفاً أنه "لقد كان موافقًا في النهاية. عليه أن يكون كذلك، ليس أمامه خيار. معي، يجب أن تكون موافقاً".

وعقب المكالمة بساعات، أصدر ترمب بياناً دعا فيه إسرائيل إلى وقف غاراتها الجوية في غزة، وبعد ثلاث ساعات فقط، أصدر نتنياهو أوامره بوقف الهجمات.

وسجّل نتنياهو مقطع فيديو أشاد فيه بترمب وأكد النقاط التي يتفقان حولها من تصريحاته الأخيرة.

لكن مسؤول أميركي قال إن طبيعة الحوار بينهما خلال مكالمة الجمعة كانت أكثر حدة وتعقيدًا مما أُعلن، مشيراً إلى أن ترمب كان منزعجاً من تردد نتنياهو.

ومع ذلك، أكد المسؤولان الأميركيان أن الزعيمين تمكنا في النهاية من التوصل إلى تفاهم مشترك.