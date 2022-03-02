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ردّاً على إبعاد 13 دبلوماسياً روسياً.. موسكو تعلن "طرد" السفير الأمريكي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-02T18:51:54+0000
ردّاً على إبعاد 13 دبلوماسياً روسياً.. موسكو تعلن "طرد" السفير الأمريكي

شفق نيوز/ قررت روسيا، يوم الأربعاء، طرد السفير الأمريكي جون سوليفان من موسكو، وذلك ردّاً على إبعاد 13 دبلوماسياً روسياً.

وقالت السلطات الروسية، إن "إن طرد السفير الأمريكي جاء ردا على طرد 13 دبلوماسيا روسيا".

وتوعدت السلطات الروسية، امس الثلاثاء، بالرد بعد طرد الولايات المتحدة دبلوماسييها في الأمم المتحدة بتهمة التجسس. وأكدت الخارجية الروسية، بالقول، "سنرد على قرار واشنطن طرد 12 دبلوماسيا روسيا من بعثتنا لدى الأمم المتحدة".

وذكرت السلطات الروسية، أن الولايات المتحدة أعلنت أن 12 عضوا بالبعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة "غير مرغوب فيهم".

وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن "أعضاء البعثة تلقوا أوامر بمغادرة الولايات المتحدة بحلول السابع من أذار/ مارس.

وأضاف أن "الولايات المتحدة تنتهك بذلك التزاماتها بموجب اتفاقيات البلد المضيف".

وقالت منظمة الأمم المتحدة رداً على طرد واشنطن لأحد دبلوماسييها الروس، "نأسف لأننا في هذا الموقف لكننا سنتعامل بما يتماشى مع البند 13 ب من اتفاقية مقر الأمم المتحدة"، مضيفة ان، "ما يجعل قرار الطرد صعب الفهم هو أنه كان من المقرر أن ينهي الموظف مهمته في 14 مارس".

واتهمت واشنطن، دبلوماسيا روسيا في الأمم المتحدة بالتجسس ودعته للمغادرة

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