أردوغان يأمل نتيجة جيدة لمستقبل تركيا وكيليتشدار يقول إن البلاد "اشتاقت للديمقراطية"

شفق نيوز/ أدلى الرئيس التركي المنتهية ولايته ومرشح "تحالف الشعب"، رجب طيب أردوغان، ومنافسه الأقوى، كمال كيليتشدار أوغلو، الأحد، بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ينظر إليها على أنها الأهم في تاريخ البلاد.

وفي إسطنبول، أدلى أردوغان بصوته، وأعرب عن أمله في أن تكون نتيجة الانتخابات الرئاسية "جيدة لمستقبل البلاد". لكنه لم يصدر تكهنات بشأن فوزه، وفق "فرانس برس".

وقال أردوغان: "من المهم أن يدلي جميع الناخبين بأصواتهم بدون قلق حتى الساعة 17:00 (بحسب التوقيت المحلي) لإظهار قوة الديمقراطية التركية".

وكان أردوغان اختار أمس أن يختتم حملته الانتخابية في إسطنبول، كبرى المدن التركية، التي شكلت بداية مسيرته السياسية قبل عقود.

"تركيا اشتاقت للديمقراطية"

وفي أنقرة، أدلى زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض ومرشح "تحالف الأمة" كمال كيليتشدار أوغلو بصوته. وأبلغ الصحفيين أن تركيا "اشتاقت للديموقراطية".

وذكر: "اشتقنا جميعا للديمقراطية ونفتقد وقوفنا معا ومعانقتنا لبعضنا البعض".

وأضاف: "سترون الربيع يعود إلى هذا البلد إن شاء الله وسيستمر إلى الأبد".

واستقبل أنصار كيليتشدار أوغلو بالهتافات، واعتبروا أنه أصبح بالفعل رئيسا للبلاد.

كما ادلى المرشح الثالث في الانتخابات الرئاسية التركية، سنان أوغان، بصوته أيضا في أنقرة.

وتصوت أنقرة في العادة لمصلحة المعارضة العلمانية، كما حدث في الانتخابات الماضية في عام 2018، عندما صوتت بكثافة لصالح المعارضة.