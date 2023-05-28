أردوغان يناشد الناخبين قبل ساعات على انتهاء عملية الاقتراع

شفق نيوز / أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، أن بلاده تشهد إقبالاً كبيراً على عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وذكر أردوغان، في كلمة له خلال الإدلاء بصوته في الجولة من الانتخابات الرئاسية، أن "الانتخابات تأكيد على العملية الديمقراطية في تركيا"، مناشداً الناخبين بـ"التوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوتهم".

بدوره، قال كيليجدار أوغلو، الذي ينافس أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات، إن "المعارضة التركية تعرضت لحملة أكاذيب"، داعياً الشعب التركي إلى "حماية صناديق الاقتراع، للتصويت لما وصفه التخلص من الحكم الديكتاتوري".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تركيا اليوم الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلّي، إيذاناً بانطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وبلغت نسبة المشاركة بالانتخابات في الجولة الأولى في 14 آيار/مايو الجاري، قد بلغت 88.9% داخل تركيا، و49% في الخارج.

ويحقّ لأكثر من 60 مليون تركي التصويت في ما يقرب من 192 ألف مركز للاقتراع.