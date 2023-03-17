أردوغان يمنح الضوء الأخضر لانضمام فنلندا إلى حلف الناتو

شفق نيوز/ أعطى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الضوء الأخضر اليوم الجمعة، لانضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تاركًا للبرلمان التركي مهمة التصديق على الطلب الفنلندي.

وقال في ختام اجتماع في أنقرة مع الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو "قررنا بدء بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو في برلماننا".

وسبق أن وافقت 28 دولة من أصل 30 دولة عضو في التحالف على ترشيح فنلندا.

بدوره، رحّب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ بقرار تركيا وقال إنه يجب أيضا السماح للسويد بالانضمام إلى التحالف "في أقرب وقت ممكن".

وقال ستولتنبرغ "الأمر الأكثر أهمية هو أن تصبح كل من فنلندا والسويد عضوين في الناتو بسرعة، وليس أن تنضمّا في الوقت نفسه بالضبط".

وموعد التصويت في البرلمان التركي غير معروف، ويبقى السؤال ما إذا كان سيتم قبل أو بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية المقرر إجراؤها في 14 مايو.

وسيتوجب على البرلمان التركي تعليق أعماله لمدة شهر تقريبًا قبل الانتخابات.

ووقّعت فنلندا والسويد وتركيا اتفاقا ثلاثيا في قمة للناتو عقدت في مدريد في يونيو، وقد عبرت تركيا عن استيائها مرات عدة بسبب ما تعتبره فشل السويد في الوفاء بالتزاماتها بينما أشارت إلى أنها مرتاحة للتقدم الذي أحرزته فنلندا.

وفي سياق متصل، سيصوت البرلمان المجري في 27 مارس على طلب انضمام فنلندا إلى الحلف، حسبما قال الناطق باسم الحكومة زولتان كوفاش.

وكتب كوفاش على تويتر، نقلًا عن رئيس كتلة حزب "فيديس" البرلمانية مات كوشيس، أن الحزب الحاكم "يدعم انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، على أن يجري التصويت في البرلمان في 27 مارس".

ولم يتطرق إلى طلب انضمام السويد للحلف الدفاعي.