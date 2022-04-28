أردوغان يلتقي الملك سلمان في أول زيارة للسعودية منذ خمس سنوات

شفق نيوز/ عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جلسة مباحثات ثنائية، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووصل أردوغان مساء الخميس إلى مدينة جدة السعودية في زيارة هي الأولى للمملكة منذ عام 2017.

وقبل مغادرته تركيا، قال أردوغان إن زيارته للسعودية تعكس إرادة مشتركة لبدء مرحلة تعاون جديدة مع المملكة على الصعيد العسكري والسياسي والاقتصادي والثقافي.

وأضاف أن زيادة التعاون مع السعودية في مجالات الصحة والطاقة والأمن الغذائي والصناعات الدفاعية والتمويل مفيدة للبلدين، معربا عن أمله في أن تعزز زيارة السعودية العلاقات الثنائية على أساس الثقة.

وتابع الرئيس التركي، أنه سيلتقي مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال الزيارة.