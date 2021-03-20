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أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي لرفعه الفائدة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-20T04:46:45+0000
أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي لرفعه الفائدة

قالت الصحيفة الرسمية في تركيا إن الرئيس رجب طيب أردوغان أعفى ناجي إقبال من رئاسة البنك المركزي بعد أقل من خمسة أشهر على تعيينه في هذا المنصب.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة 200 نقطة أساس إلى 19 في المئة يوم الخميس بشكل أكبر مما كان متوقعا.

وعين أردوغان شهاب كافجي أوغلو وهو عضو سابق بالبرلمان عن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان ليحل محل إقبال.

ورفع إقبال، وهو وزير مالية سابق، سعر الفائدة الرئيسي 875 نقطة أساس منذ تعيينه في السابع من نوفمبر.

وأدت هذه الزيادات إلى وقف تراجع الليرة التركية وتخفيف مخاوف الاقتصاديين بشأن استقلال البنك المركزي في مواجهة دعوات أردوغان لخفض أسعار الفائدة.

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