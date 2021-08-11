أردوغان يقول إنه قد يجتمع مع زعيم "طالبان" من أجل السلام في أفغانستان

شفق نيوز/ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه قد يجتمع مع زعيم حركة "طالبان" في إطار جهود إنهاء القتال في أفغانستان.

وفي مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك"، قال أردوغان: "مؤسساتنا المعنية تقوم بالإجراءات اللازمة حيال التطورات في أفغانستان بما في ذلك المباحثات مع حركة طالبان وحتى أنا يمكن أن أستقبل زعيمها في الفترة القادمة".

وأضاف: "الوضع في أفغانستان وصل إلى مرحلة خطيرة ويجب أن تتم السيطرة عليه"، كاشفا أنه أجرى "مباحثات مع الجانب القطري مساء اليوم حول وقف خطوات طالبان وسبل تحقيق المصالحة".