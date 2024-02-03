أردوغان يعين مسؤولاً سابقاً في أمازون محافظاً للمركزي التركي

شفق نيوز/ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، تعيين الخبير الاقتصادي السابق في أمازون، فاتح كراهان، حاكما جديدا للبنك المركزي، خلفا لحفيظة غاية إركان التي استقالت على خلفية فضيحة إعلامية تتّهمها بمنح مزايا لعائلتها في البنك.

ويخلف كراهان إركان، المسؤولة المالية السابقة في وول ستريت والتي استقالت بعد أقل من عام على توليها مهماتها، وجاء في بيان أعلنت فيه على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي استقالتها من حاكمية المركزي التركي "طلبت من الرئيس إعفائي من مهماتي التي تولّيتها بكل فخر منذ اليوم الأول".

وتفيد تقارير بأن إركان أثارت غضب الرئيس التركي بتصريح أدلت به الشهر الماضي لصحيفة تركية قالت فيه إنها اضطرت للعودة والإقامة لدى والديها مع أطفالها وزوجها، بسبب التضخم وارتفاع أسعار العقارات في تركيا، بحسب مراقبين.

وأثارت الحملة ضد أول امرأة تولّت حاكمية المصرف المركزي التركي مخاوف مستثمرين وخلّفت أجواء ضبابية حول التزام رجب طيب أردوغان تجاه فريقه الحكومي على المدى الطويل.

وقالت إركان في بيانها "لقد نُظّمت مؤخرا حملة للنيل من سمعتي"، مشيرة إلى أنها تنحّت "لتجنيب عائلتي وطفلي البريء الذي لم يبلغ عاما ونصف عام، مزيدا من التأثر بهذه الحملة".