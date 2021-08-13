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أردوغان يعلن 3 ولايات تضررت بالسيول مناطق منكوبة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-13T12:22:02+0000
أردوغان يعلن 3 ولايات تضررت بالسيول مناطق منكوبة

شفق نيوز / أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، الأماكن المتضررة من السيول في ولايات بارطن وقسطمونو وسينوب "مناطق منكوبة".

وتعهد أردوغان في كلمة له بـ"التغلب على هذه الفيضانات أيضا، والقيام بكل ما بوسع الحكومة التركية لإعمار المناطق المتضررة مجددا"، مضيفا: "سنبذل قصارى جهدنا لتعويض كل الأضرار الناجمة عن الفيضانات في أسرع وقت ممكن".

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أعلنت بوقت سابق من يوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا السيول شمال البلاد إلى 27 شخصا.

وأوضحت إدارة الكوارث، في بيان لها أن "السيول أودت بحياة 25 شخصا في ولاية قسطمونو، واثنين في ولاية سينوب، فيما البحث مستمر عن مفقود في بارطن".

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