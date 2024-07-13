أردوغان يعلن نهاية وشيكة للعمليات العسكرية في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت، ما وصفها بـ"نهاية وشيكة" لعملية القوات التركية ضد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني في العراق وسوريا.

‎وقال أردوغان، في تصريح أوردته وكالة فرانس برس: "سنكمل قريباً جداً إغلاق منطقة العمليات في شمال العراق (شمال إقليم كوردستان)".

وأضاف الرئيس التركي: "كما سنكمل النقاط المفقودة من الحزام الأمني على طول حدودنا الجنوبية مع سوريا".

يأتي ذلك في وقت يكثف فيه الطيران التركي، غاراته الجوية على مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في مناطق قضاء العمادية شمال محافظة دهوك.