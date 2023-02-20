أردوغان يعلن إنقاذ 114 الف تركي من تحت ركام الزلزال وإيواء مليون آخرين

شفق نيوز/ أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يوم الإثنين، إنقاذ 114 الف تركي من تحت ركام الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر السادس من شهر شباط الجاري، وإيواء مليون آخرين في المدارس والجامعات.

وقال أردوغان، "أنقذنا أكثر من 114 ألف مواطن من تحت الأنقاض، وتم رفع أنقاض ما يقرب من 21 ألف مبنى في المناطق المنكوبة".

وأشار الى "إيواء أكثر من مليون مواطن متضرر في المدارس والجامعات خلال الأيام الماضية"، مضيفاً ان "10 آلاف منزل جاهز أرسلت إلى المناطق المنكوبة لخدمة المتضررين".

وقال أردوغان، "نوزع طعاما جاهزا لما يقرب من مليونين و400 ألف مواطن في المناطق المنكوبة".