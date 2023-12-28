أردوغان يعلن مقتل 59 عمالياً خلال العمليات العسكرية بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، مقتل 59 عنصراً بحزب العمال الكوردستاني، في إقليم كوردستان، رداً على مقتل 12 جندياً على الحدود التركية العراقية.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها أمام لفيف من أمناء الأحياء، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، إن "بلاده ماضية في تحصين قواعدها العسكرية الجديدة حتى حلول الربيع المقبل، لتصبح عصية على الإرهابيين".

وتطرق الرئيس التركي إلى العمليات العسكرية داخل وخارج البلاد، ولفت إلى مقتل 12 جندياً شمال إقليم كوردستان العراق، الأسبوع الماضي جراء هجمات حزب العمال الكوردستاني على قواعد عسكرية تركية بالمنطقة"، مردفاً بالقول: "لم ولن نترك دماء شهدائنا تذهب سدى، فقد تم تحييد 59 عنصراً بحزب العمال، في عملياتنا الجارية منذ 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري".

وأكد أردوغان أن الجيش التركي يواصل عملياته الأمنية ما وراء حدود البلاد، ولا يسمح لأحد بتدنيس أرض الوطن"، مردفاً بالقول: "إذا كان الإرهاب قد وصل نقطة النهاية داخل حدودنا، فإن أهم سبب في ذلك هو العمليات التي ننفذها في العراق وسوريا".