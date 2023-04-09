أردوغان يعلن إطلاق أول قمر صناعي تركي للمراقبة

شفق نيوز/ أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده ستطلق أول قمر صناعي للمراقبة، ‏يوم الثلاثاء المقبل.‏

وكتب أردوغان على "تويتر"، أن القمر "آي إم إي سي إي"، تم إنتاجه بوسائل محلية ووطنية، وسيتم إطلاقه في مدار الفضاء في 11 نيسان/ أبريل الجاري.

وأضاف أردوغان أن بلاده ستستمر بالوجود في سباق الفضاء العالمي، بفضل مواردها البشرية المدربة، والفرص التي تقدمها، والتقنيات التي طورتها.

Yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak.Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz. 🇹🇷 pic.twitter.com/qlviJ8LAKk — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 9, 2023

ويعد "آي إم إي سي إي" قمرا صناعيا للاستشعار عن بعد، تم إنتاجه بموارد محلية تركية تصل إلى 60%، من قبل معهد أبحاث تقنيات الفضاء، التابع لمجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأشارت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية في بيان لها، إلى أن قمر "آي إم إي سي إي" سيلبي الحاجة إلى صور عالية الدقة للأقمار الصناعية لتركيا، في مدار متزامن مع الشمس، على ارتفاع 680 كيلومترا.

ومن المقرر أن يتم تنظيم حفل إطلاق القمر الصناعي "آي إم إي سي إي"، في مقر المعهد في العاصمة أنقرة، بمشاركة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، ووزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ووزير الصناعة والتكنولوجيا، مصطفى ورانك، بحسب موقع "ترك برس".

ويبلغ وزن القمر الذي سيتم إطلاقه من قاعدة فاندينبيرغ الأمريكية، نحو 700 كيلوغرام.