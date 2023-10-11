أردوغان يعلن تكثيف الضربات ضد "العماليين" في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، عن تكثيف الضربات ضد مقاتليّ حزب العمال الكوردستاني في العراق وسوريا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء، عن أردوغان قوله "قمنا بالفعل بتكثيف العمليات الجوية وسنواصل ذلك وسنظهر للإرهابيين أن بإمكاننا تدميرهم في أي مكان وزمان"، في إشارة إلى مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

ومنذ العام 2016، شنّت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في سوريا استهدفت بشكل رئيس المقاتلين الكورد الذين طالما أعلنت أنقرة سعيها لإبعادهم عن المنطقة الحدودية.