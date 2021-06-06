أردوغان يعلن تصفية قيادي في العمال الكوردستاني داخل العراق

شفق نيوز/ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاحد، عن تصفية القيادي في حزب العمال الكوردستاني سلمان بوزقير، المسؤول العام عن مخيم مخمور للاجئين داخل الأراضي العراقية.

وقال أردوغان في تغريدة على منصة "تويتر"، "أريد أن أنقل بشرى لأمتنا.. تم تحييد سلمان بوزقير، الملقب بـ "دكتور حسين"، المدير الأول لمنظمة PKK والمدير العام لمخمور، من قبل أبطال جهاز المخابرات الوطنية لدينا أمس".

وكان الجيش التركي استهدف أمس السبت، مخيم مخمور للاجئين من كورد تركيا شمال البلاد، بعد أيام على تهديدات تركية بـ"تطهيره".

ويضم المخيم الذي يقع في إقليم كوردستان، لاجئين من كورد تركيا، تعرض لقصف بطائرة تركية مسيرة، فيما أفادت المعلومات بسقوط ثلاثة قتلى في القصف.