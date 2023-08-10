أردوغان يعلق على مقتل 6 جنود أتراك في عملية عسكرية شمال العراق

شفق نيوز/ قُتل ستة جنود أتراك في العراق، الأربعاء، بعد هجوم نسب لحزب العمال الكوردستاني (PKK)، بحسب ما أفادت وكالة (الأناضول) التركية الرسمية للأنباء.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، عن تعازيه لأسر الجنود الذين قُتلوا.

وقال أردوغان خلال حدث أُقيم في أنقرة، الخميس: "أتمنى رحمة الله على جنودنا الأبطال الذين قُتلوا في اشتباك مع الإرهابيين خلال العمليات التي نفذت ضد التنظيم الإرهابي الانفصالي، في منطقة عملية (المخلب- القفل)".

وقالت وكالة (الأناضول) إن عملية "المخلب- القفل" هي عملية عسكرية تركية جارية في شمال العراق واقليم كوردستان.

وتجري العملية ضد حزب العمال الكوردستاني، وتقول الحكومة التركية إنها تهدف إلى تأمين حدود تركيا الجنوبية.

ولم يصدر حزب العمال الكوردستاني بعد، أي بيان يُعلن فيه مسؤوليته عن الهجوم.