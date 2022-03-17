أردوغان يعرض على بوتين استضافته وزيلنسكي لإجراء محادثات في تركيا

شفق نيوز / عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، استضافته ونظيره الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، في أنقرة أو إسطنبول، لإجراء محادثات بين الطرفين من شأنها التوصل إلى حل للأزمة الراهنة.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التركية، أن أردوغان أبلغ بوتين أيضاً أن "وقفاً دائماً لإطلاق النار في أوكرانيا يمكن أن يقود إلى حل طويل الأمد".

وشدد الرئيس التركي، على ضرورة "مراعاة الوضع الإنساني في أوكرانيا وتفعيل الممرات الإنسانية في كلا الاتجاهين".

ويأتي ذلك، في وقت دخلت العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، الأسبوع الرابع، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.