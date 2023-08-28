أردوغان يزور روسيا "قريباً" لبحث اتفاق الحبوب

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه، رجب طيب إردوغان، اليوم الاثنين، إن الرئيس التركي، سيزور روسيا "قريبا" لبحث اتفاق سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، متوقعا تطورات إيجابية بهذا الشأن.

واستمر اتفاق الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا عاماً، لكنه انتهى بعد انسحاب موسكو الشهر الماضي.

وتحاول أنقرة إقناع روسيا بالعودة إلى الاتفاق، الذي بموجبه أرسلت موانئ أوديسا الثلاثة شحنات حبوب تقدر بعشرات الملايين من الأطنان خلال الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال، عمر جليك، المتحدث باسم الحزب بحسب تصريح لوكالة رويترز إن أردوغان سيزور منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود "قريبا"، لكنه لم يحدد إذا كان أردوغان سيجتمع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال جليك للصحفيين "بعد هذه الزيارة، ربما تكون ثمة تطورات وربما يجري التوصل إلى مراحل جديدة بخصوص" اتفاق الحبوب.

وقال الكرملين يوم الجمعة إن هناك تفاهماً على أن يجمعهما لقاء وجها لوجه في وقت قريب.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصدرين لم تكشف عن هويتيهما القول إن أردوغان من المتوقع أن يجتمع مع بوتين في روسيا الأسبوع المقبل، ويحتمل أن يكون الموعد في الثامن من سبتمبر قبل سفر أردوغان إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين.