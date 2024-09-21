أردوغان يرغب بلقاء الأسد وتطبيع العلاقات: انتظر رد دمشق

شفق نيوز/ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، إنه يرغب في لقاء نظيره السوري بشار الأسد، من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الحكومية للأنباء، عن أردوغان قوله، إن "تركيا تنتظر الرد من دمشق بشأن عقد لقاء يجمعه مع الرئيس السوري، بشار الأسد، في إطار تطبيع العلاقات الثنائية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان قوله، السبت: "أظهرنا رغبتنا للقاء بشار الأسد من أجل تطبيع العلاقات التركية- السورية وننتظر الآن رد الجانب الآخر".

وحول الوضع في غزة وتفجير أجهزة "البيجر" وأجهزة الاتصالات اللاسلكية التابعة لحزب الله في لبنان، ذكر الرئيس التركي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وشبكته "يلجأون إلى كافة أنواع الاستفزاز والتحريض لتنفيذ أيديولوجيتهم الصهيونية المتطرفة"، حسب قوله.

وأضاف الرئيس التركي: "الهجمات الأخيرة على لبنان أظهرت أننا محقون في مخاوفنا بشأن خطط الحكومة الإسرائيلية لنشر الحرب في المنطقة"، طبقا لما نقلت عنه وكالة "الأناضول" التركية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس".

وجاء تصريحات أردوغان في مؤتمر صحفي عقده بمطار أتاتورك في اسطنبول قبيل توجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومضى أردوغان قائلا: "للأسف إسرائيل نفذت مرة أخرى هجمات (كتنظيم إرهابي) وليس كدولة من خلال تفجيرات أجهزة اتصال بلبنان"، حسب زعمه.

وأردف الرئيس التركي: "أثبتت إسرائيل من خلال هذه الهجمات أنها لا تكترث بأرواح المدنيين، وتسعى للوصول إلى أهدافها البغيضة بكل الوسائل، وعلى المجتمع الدولي وخاصة الدول الغربية التوقف عن التفرج على أعمال إسرائيل واتخاذ خطوات رادعة"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول".