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أردوغان يدعو 8 دول إلى التعامل بعملاتها المحلية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-08T11:19:28+0000
أردوغان يدعو 8 دول إلى التعامل بعملاتها المحلية

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، خلال افتتاح قمة مجموعة الثماني الإسلامية، إلى التعامل بالعملات المحلية بين دول المجموعة "من أجل حماية بلداننا من المخاطر الناجمة عن أسعار الصرف".

وقال أردوغان، إنه من الممكن تفعيل فكرة إنشاء بنك إسلامي كبير على أساس منصة إلكترونية تلبي في آن احتياجات السيولة للمؤسسات المالية الإسلامية وتمويل البنية التحتية المتزايدة في العالم الإسلامي.

ولفت الرئيس التركي إلى أننا "عملنا على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الثماني الإسلامية"، مشددا على ضرورة "تجديد مجموعة الثماني الإسلامية "D-8" وفق المتطلبات الراهنة، وتحويلها إلى كيان يركز على المشاريع والإنجازات".

وأكد أردوغان أن بلاده ستضع لقاحها المضاد لكورونا في متناول البشرية جمعاء عند اعتماده، مشددا على ضرورة أن تكون فرص الحصول على لقاحات كورونا متكافئة في العالم.

من جهة أخرى، دعا أردوغان إلى السعي لحماية اللاجئين الفلسطينيين والمهاجرين الأراكانيين واليمنيين والسوريين الذين يعانون القهر والفقر.

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