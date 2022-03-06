أردوغان يدعو بوتين إلى إعلان وقف عاجل لإطلاق النار في أوكرانيا

شفق نيوز / دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إلى إعلان نظام عام لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، مشيراً إلى أن ذلك سيتيح إيجاد حل سياسي للأزمة الحالية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجري بين الطرفين، وفقاً لما أعلنه مكتب الرئاسة التركية، في بيان رسمي، بحثا خلاله الهجوم الروسي على أوكرانيا، وأجريا تقييماً للعلاقات الثنائية بين موسكو وأنقرة.

وأكد أردوغان، بحسب البيان، "استعداد تركيا للمساهمة بالطرق كافة لأجل حل الأزمة الأوكرانية، عبر الوسائل السلمية وفي أسرع وقت ممكن"، مخاطباً بوتين، بالقول: "دعونا نشق سويا الطريق نحو السلام".

وشدد الرئيس التركي، في هذا السياق على أهمية "اتخاذ خطوات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية وتوقيع اتفاق سلام"، مؤكداً في الوقت نفسه أنه على اتصال دائم مع الطرف الأوكراني والدول الأخرى، وأنه "سيستمر في بذل جهوده لتنظيم مفاوضات شاملة وتحقيق النتيجة".

وكانت روسيا وأوكرانيا، قد أعلنتا عن هدنة إنسانية تضمنت وقف إطلاق النار، صباح أمس السبت، لكن ذلك لم يدم سوى ساعات قليلة، ليستأنف القتال، تحت ذرائع مختلفة من قبل طرفي الصراع.

ويأتي ذلك، في وقت دخلت العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، يومها الحادي عشر، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

بينما فرضت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.

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