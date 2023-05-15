الانتخابات التركية.. أردوغان يحصل على 49.4% وكليجدار 44.96%

شفق نيوز/ قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية أحمد يانر، اليوم الاثنين، إن الرئيس رجب طيب أردوغان حصل على 49.4% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ما يقل عن نسبة 50% اللازمة للفوز بالانتخابات من الجولة الأولى.

وبعد فتح 99% من صناديق الاقتراع، حصل منافس أردوغان الأبرز في الانتخابات كمال كليجدار أوغلو على 44.96%، فيما حصل المرشح سنان أوغان على 5.2% من الأصوات.

وتعني هذه النتائج أن الانتخابات ستمضي باتجاه إجراء جولة إعادة بين أردوغان وكليجدار أوغلو في الـ28 من أيار/مايو.