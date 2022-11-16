أردوغان يحذر العالم: قد نواجه أزمة غذائية أكبر خلال 2023

شفق نيوز/ دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العالم إلى التحرك تجنبا لحدوث أزمة غذائية أكبر.

جاء ذلك، في كلمة خلال جلسة أمن الغذاء والطاقة بقمة قادة دول مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

وشدد أردوغان، على ضرورة "استقرار أسواق الأسمدة العالمية بسرعة، قائلا: "يجب استقرار أسواق الأسمدة العالمية بسرعة وإلا فسنواجه أزمة غذائية أكبر خلال العام المقبل”.

وأكد أهمية "اتخاذ إجراءات لتوصيل الحبوب المصدرة عبر البحر الأسود إلى المناطق الأقل نماء وخاصة أفريقيا"، مشيرا إلى أن "العالم يواجه احتمال حدوث أزمة في الأرز والقمح وزيت دوار الشمس والذرة".

وأوضح الرئيس التركي، أن "تركيا باعتبارها مركزا للطاقة تقدم مساهمة واضحة في أمن المنطقة القريبة منها وخاصة أوروبا، على غرار إدارة أزمة الغذاء".