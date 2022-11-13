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"امرأة ضالعة بتفجير تقسيم".. أردوغان يتوعد ويعلن حصيلة جديدة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-13T15:22:01+0000
"امرأة ضالعة بتفجير تقسيم".. أردوغان يتوعد ويعلن حصيلة جديدة

شفق نيوز / أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، حصيلة جديدة لانفجار شارع تقسيم في مدينة إسطنبول، فيما توعد منفذي التفجير بالعقاب.

وقال أردوغان، في تصريح صحفي، أدلى به عقب الانفجار، إن "هناك شكوكاً حول أن تكون امرأة قد لعبت دورا في الحادث"، متعهداً بـ"الكشف عن منفذي التفجير، وينالوا العقاب اللازم".

وأضاف: "الإرهاب لن يصل إلى هدفه، وبحسب التحقيقات الأولوية، هناك شبهة إرهاب في التفجير"، مشيراً إلى "مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين"، في حصيلة جديدة للانفجار.

وحصل الانفجار بُعيد الساعة 16,00 (13,00 ت غ)، في وقت كان حشد المارة كثيفًا في شارع الاستقلال. وأظهرت لقطات نشرتها القناة انتشار فرق الإغاثة والشرطة في المكان الذي أُخلي من المارّة.

وفي صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول لحظة وقوع الانفجار، تبدو ألسنة لهب من بعيد بعد دوي انفجار وسط حالة ذعر بين المارّة.

من جانبها، فرضت هيئة الرقابة الإعلامية في تركيا حظرا إعلاميا مؤقتا على التغطية الإعلامية للانفجار.

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