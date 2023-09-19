أردوغان يتطرق للأزمة السورية من نيويورك ويحذر من "تحديات خطيرة وأزمات إنسانية متفاقمة"

شفق نيوز/ اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الثلاثاء، سعي بلاده لجمع الروس والاوكرانيين على طاولة المفاوضات، لافتا الى ان الأوضاع المعيشية في سوريا تزداد سوءاً بعد 13 عاما من الازمة الإنسانية.

وقال اردوغان في كلمته خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78 إن بلاده تسعى جاهدة منذ بداية الحرب في أوكرانيا لإبقاء الأصدقاء الروس والاوكرانيين على طاولة المفاوضات"، لافتا الى ان "الحرب لن يكون فيها منتصر ولا يوجد خاسرون في السلام".

وأضاف "سنكثف جهودنا لإنهاء الحرب من خلال الدبلوماسية والحوار على أساس استقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وبشان الازمة السورية أوضح اردوغان أن "الأزمة الإنسانية في سوريا تدخل عامها الثالث عشر والظروف المعيشية تزداد سوءا"، مؤكدا الحاجة الى "إيجاد حل عادل ودائم وشامل يلبي توقعات الشعب السوري".