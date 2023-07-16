أردوغان يبدأ جولة خارجية إلى 3 دول خليجية

شفق نيوز / يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غداً الاثنين، جولة خليجية، تشمل السعودية والأمارات وقطر.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن "أردوغان سيستعرض خلال اللقاءات التي سيعقدها في السعودية وقطر والإمارات العلاقات الثنائية بأبعادها كافة، بالإضافة إلى مناقشة الأعمال المزمع إجراؤها لتعزيز التعاون القائم في القطاعات المختلفة، لا سيما المشاريع الاقتصادية والاستثمارية".

وعقب لقاءاته في الدول الثلاث سيزور أردوغان في 20 يوليو/ تموز الجاري، شمال قبرص، بمناسبة "عيد السلام والحرية"، وسيشارك هناك في حفل رسمي سيقام بهذه المناسبة، حسب الوكالة التركية.