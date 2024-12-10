أردوغان: وحدة الأراضي العراقية والسورية مهمة جداً وسياستنا خلال 13 عاما أثبتت جدارتها

شفق نيوز/ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، إن وحدة الأراضي العراقية والسورية "أمر مهم جداً".

وأضاف أردوغان في تصريحات له، أن "سياسة بلادنا طوال الـ13 عاما الماضية بشأن سوريا أثبتت جدارتها"، موضحاً أن "هناك العديد من التحديات التي تواجه أشقاءنا السوريين بشأن إعادة بناء بلدهم".

وأعرب الرئيس التركي عن أمله، أن "تشمل الإدارة السورية الجديدة الجميع وكل أطياف الشعب السوري"، مؤكداً أن "أنقرة ستقدم كل ما يحتاج إليه الأشقاء السوريون في الفترة المقبلة" وفق تعبيره.

وشدد أردوغان، على ان "وحدة الأراضي السورية أمر مهم جدا وكذلك وحدة الأراضي العراقية".