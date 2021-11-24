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أردوغان وبن زايد يوقعان اتفاقات اقتصادية وتشاووش أوغلو إلى أبوظبي الشهر القادم

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-24T17:09:47+0000
أردوغان وبن زايد يوقعان اتفاقات اقتصادية وتشاووش أوغلو إلى أبوظبي الشهر القادم

شفق نيوز/ توجت المباحثات في أنقرة اليوم الأربعاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بإبرام سلسلة من الاتفاقات الثنائية بين تركيا والإمارات.

وأكدت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن أردوغان والشيخ محمد حضرا مراسم توقيع هذه الاتفاقات، منها مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بين البنك المركزي التركي ونظيره الإماراتي، بعد اجتماع ثنائي بينهما وآخر على مستوى الوفود.

بدورها، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" بأن هذه الدولة الخليجية، في أعقاب المحادثات بين محمد بن زايد وأردوغان، أعلنت عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا.

وأوضحت الوكالة أن هذا الصندوق الجديد سيركز على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.

بدوره، وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو المحادثات بين أردوغان ومحمد بن زايد في أنقرة اليوم بأنها كانت مثمرة جدا، مؤكدا أنه يعتزم زيارة أبوظبي في ديسمبر القادم.

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