سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أردوغان مهنئا بعيد نوروز: رمز للأخوة والسلام

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-21T14:17:03+0000
أردوغان مهنئا بعيد نوروز: رمز للأخوة والسلام

شفق نيوز / أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد نوروز، الذي يصادف 21 آذار من كل عام، فيما عدّ هذا العيد رمزا للأخوة والسلام.

وقال أردوغان خلال تهنئته بعيد نوروز، "عِبرَ الآمال التي ينعشها عيد نوروز، سنواصل العمل من أجل إنشاء مستقبل أكثر رخاء وأمنا لبلادنا والإنسانية جمعاء"، معتبرا أن عيد نوروز "رمز للأخوة والسلام".

وأمل أردوغان في أن "يتجذر الشعور بالوحدة والتضامن الناجم عن عيد نوروز في جميع أرجاء العالم"، موضحا أنه "منذ آلاف السنين، يتم الاحتفال بعيد نوروز في مساحة واسعة تمتد من وسط القارة الآسيوية، إلى البلقان والأناضول".

وأعرب الرئيس التركي عن أمنياته أن "يجلب عيد نوروز السلام والازدهار للأمة والبشرية جمعاء".

related

بعد مطالبته بإطلاق سراح دميرتاش.. حليف تاريخي لأردوغان يستقيل

Date: 2020-11-24 18:45:47
بعد مطالبته بإطلاق سراح دميرتاش.. حليف تاريخي لأردوغان يستقيل

تركيا تفشل بإعتراض طائرات يونانية مقاتلة

Date: 2020-08-27 13:55:01
تركيا تفشل بإعتراض طائرات يونانية مقاتلة

المئات يحتجون على "صمت" روسيا إزاء "انتهاكات" تركيا في سوريا

Date: 2020-11-25 12:16:36
المئات يحتجون على "صمت" روسيا إزاء "انتهاكات" تركيا في سوريا

وزير الخارجية السوري: لا نسعى لمواجهة مسلحة مع الجيش التركي

Date: 2019-06-18 08:14:34
وزير الخارجية السوري: لا نسعى لمواجهة مسلحة مع الجيش التركي

الكوماندوز التركي يتجه نحو الحدود السورية

Date: 2019-10-08 20:48:23
الكوماندوز التركي يتجه نحو الحدود السورية

ليست الأولى.. إحراق سيارة مسؤول تركي في اليونان

Date: 2019-12-23 15:32:29
ليست الأولى.. إحراق سيارة مسؤول تركي في اليونان

مقتل 5 عناصر من حزب العمال جنوب شرقي تركيا

Date: 2019-08-22 13:30:31
مقتل 5 عناصر من حزب العمال جنوب شرقي تركيا

تركيا تعلن عن تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا

Date: 2020-03-13 07:49:36
تركيا تعلن عن تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا