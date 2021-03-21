أردوغان مهنئا بعيد نوروز: رمز للأخوة والسلام

شفق نيوز / أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد نوروز، الذي يصادف 21 آذار من كل عام، فيما عدّ هذا العيد رمزا للأخوة والسلام.

وقال أردوغان خلال تهنئته بعيد نوروز، "عِبرَ الآمال التي ينعشها عيد نوروز، سنواصل العمل من أجل إنشاء مستقبل أكثر رخاء وأمنا لبلادنا والإنسانية جمعاء"، معتبرا أن عيد نوروز "رمز للأخوة والسلام".

وأمل أردوغان في أن "يتجذر الشعور بالوحدة والتضامن الناجم عن عيد نوروز في جميع أرجاء العالم"، موضحا أنه "منذ آلاف السنين، يتم الاحتفال بعيد نوروز في مساحة واسعة تمتد من وسط القارة الآسيوية، إلى البلقان والأناضول".

وأعرب الرئيس التركي عن أمنياته أن "يجلب عيد نوروز السلام والازدهار للأمة والبشرية جمعاء".