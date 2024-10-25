أردوغان: منفذو هجوم أنقرة قدموا من سوريا وسنذهب إلى هناك لتجفيف منبع الارهاب

شفق نيوز/ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن منفذي هجوم أنقرة الأخير قدموا إلى تركيا من سوريا، مهدداً بالذهاب الى سوريا لتجفيف منبع الإرهاب.

وأعرب أردوغان عن "أمله بأن تتخذ الحكومة السورية نهجا بناء نحو تطبيع العلاقات، مضيفا أنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضغط على دمشق للرد على دعوة أنقرة للتطبيع".

وتابع: "مصممون على تجفيف الإرهاب من منابعه وإذا كان منبعه سوريا سنذهب إلى هناك ونفعل اللازم".

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الأربعاء، مقتل 4 أشخاص وجرح 14 آخرين في هجوم وقع قرب العاصمة أنقرة.

وأوضح الوزير في وقت سابق أن هجوما داميا وقع في المقر الرئيسي لشركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) بالقرب من أنقرة، فيما عرضت وسائل إعلام لقطات لمهاجمين مسلحين يدخلون المبنى وسط تقارير عن إطلاق نار وانفجار قوي.

وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا على إكس "وقع هجوم إرهابي على منشآت توساش في كهرمان قازان بأنقرة. للأسف سقط قتلي وجرحى".

وشركة توساش واحدة من أهم شركات الدفاع والطيران في تركيا، وتنتج الطائرة قآن، أول طائرة مقاتلة مصنوعة في تركيا، إلى جانب مشروعات أخرى، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".