أردوغان "منزعج بشدة" من ربط بايدن صفقة "إف 16" بانضمام السويد لـ"الناتو"

شفق نيوز/ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن الإدارة الأمريكية تربط مبيعات الطائرات (إف-16) المقاتلة لتركيا بتصديق أنقرة على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مشيرًا إلى أن هذا النهج يسبب "إزعاجًا شديدًا" لبلاده.

وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي بعد قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، أنه عقد اجتماعًا "مصغرًا" مع نظيره الأمريكي جو بايدن على هامش القمة بحثا خلاله مسألة إمداد تركيا بالطائرات إف-16.

وأشار إلى أن بايدن ربط بين توريد الطائرات وتصديق تركيا على طلب السويد للانضمام إلى حلف الأطلسي. وأردف: "هذا النهج يزعجنا بشدة".

وذكر للصحفيين: "إذا قلتم إن الكونغرس سيتخذ قرارًا (بشأن مبيعات الطائرات إف-16 إلى تركيا)، فلدينا كونغرس في تركيا أيضًا، هو البرلمان التركي".

وتابع: "ليس من الممكن بالنسبة لي أن أوافق منفردًا على (طلب عضوية السويد في حلف الأطلسي) ما لم يوافق برلماننا على مثل هذا القرار".