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أردوغان: مصر ليست دولة عادية وأنا أحب شعبها

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-02T04:54:32+0000
أردوغان: مصر ليست دولة عادية وأنا أحب شعبها

شفق نيوز/ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن جمهورية مصر العربية ليست دولة عادية مضيفا أن لدى أنقرة فرصا للتعاون الجاد مع مصر في منطقة واسعة من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا.

وأكد أردوغان في مقابلة تلفزيوينة إنه لا يمكن المقارنة بين العلاقات التركية المصرية والعلاقات المصرية اليونانية، فالعلاقة بين الشعبين التركي والمصري لا يمكن مقارنتها.

وأضاف أنه يحب الشعب المصري قائلا "أعرف الشعب المصري جيداً وأُكِن له المحبة، فالجانب الثقافي لروابطنا قوي جداً، لذلك نحن مصممون على بدء هذا المسار من جديد"، لافتا إلى أن هناك وحدة في القدر بين الشعبين المصري والتركي.

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