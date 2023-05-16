أردوغان متفائل بالفوز بالانتخابات الرئاسية في الجولة الثانية

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تفاؤله بالفوز في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 28 مايو الجاري.

وقال أردوغان في منشور على حسابه الرسمي في "فيسبوك": "سنخرج منتصرين من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 28 مايو الجاري بزيادة نسبة الأصوات التي حصلنا عليها في 14 مايو، ونأمل أن نحقق نجاحا تاريخيا".

وأشار الرئيس التركي إلى أن حسم الانتخابات الرئاسية تأجل إلى الجولة الثانية بفارق أقل من نصف في المئة.