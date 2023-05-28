أردوغان أمام حشد غفير بأنقرة: الشعب أوكل لنا بناء مئوية تركيا

شفق نيوز/ ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطابا أمام أنصاره في المجمع الرئاسي بأنقرة بعد الإعلان رسميا عن فوزه بانتخابات الرئاسة أمام منافسه كمال كيليتشدار أوغلو.

وقال رجب طيب أردوغان: "نحو 320 ألف يتجمعون هنا أمام قصر الرئاسة بأنقرة وهذا المشهد هو مشهد المحبين، أنتم لم تخيبوا آمال تحالف الجمهور ولم تتركوه وحيدا في هذه المسيرة وسنستمر في بناء مئوية تركيا معا".

وأضاف أردوغان: "لم تخيبوا آمال تحالف الجمهور وقد أوكلتم إلينا المهمة مجددا وسنستمر في بناء مئوية تركيا، الشعب كلفني برئاسة الجمهورية لولاية أخرى لخمس سنوات وأتقدم بالشكر لكل أبناء هذا الشعب، كل من ذهب إلى صناديق الاقتراع وأثبت قوة الديمقراطية في تركيا يستحق الشكر والتقدير أيا كان اختياره".

وقال ايضاً إن "الشعب صوت لصالح مئوية تركيا في هذه الانتخابات واختار أن يكون معظم نواب البرلمان من تحالف الجمهور..المنتصر هو الشعب بجميع أطيافه والفائز هو الديمقراطية، والعدل هو أساس الملك في حكمنا ولن نغير هذا المبدأ".

وتابع: "تركنا الخلافات والنزاعات السياسية وراء ظهورنا وندعو إلى التوحد والتضامن"، متابعا: "85 مليون تركي فازوا اليوم والخاسر الوحيد هو التنظيمات الإرهابية".